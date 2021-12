Porta Sud, il consiglio regionale apre al co-finanziamento: “Passo importante, ora le risorse” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Primo sì del consiglio regionale della Lombardia all’ordine del giorno relativo a Porta Sud, il progetto del nuovo polo intermodale di Bergamo che punta a connettere quattro sistemi di trasporto pubblico attraverso un’opera di riqualificazione senza precedenti in città. A promuovere l’iniziativa Niccolò Carretta (Azione – Carlo Calenda), che dopo il successo in Aula commenta soddisfatto: “Durante le sedute di Bilancio, anche se dall’opposizione, cerco sempre il dialogo con gli attori in campo per provare a fare gli interessi del territorio di Bergamo, che cerco di rappresentare. L’apertura al co-finanziamento di Porta Sud a Bergamo supera ogni colore politico: grazie ai finanziamenti certi del PNRR di Draghi e, da oggi, grazie alla presa di posizione assunta da Regione Lombardia facciamo un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Primo sì deldella Lombardia all’ordine del giorno relativo aSud, il progetto del nuovo polo intermodale di Bergamo che punta a connettere quattro sistemi di trasporto pubblico attraverso un’opera di riqualificazione senza precedenti in città. A promuovere l’iniziativa Niccolò Carretta (Azione – Carlo Calenda), che dopo il successo in Aula commenta soddisfatto: “Durante le sedute di Bilancio, anche se dall’opposizione, cerco sempre il dialogo con gli attori in campo per provare a fare gli interessi del territorio di Bergamo, che cerco di rappresentare. L’apertura al co-diSud a Bergamo supera ogni colore politico: grazie ai finanziamenti certi del PNRR di Draghi e, da oggi, grazie alla presa di posizione assunta da Regione Lombardia facciamo un ...

