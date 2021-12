Pnrr, le grandi aziende rispondono all’appello di Draghi: Ecco come usare al meglio i fondi europei (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le grandi imprese italiane rispondono all’appello di Mario Draghi. Il presidente del Consiglio aveva chiesto agli industriali “un patto economico e sociale da impostare nei prossimi mesi” di fronte al quale “nessuno può chiamarsi fuori”. Il Centro Economia Digitale (Ced) ha presentato nei giorni scorsi alla Segreteria Tecnica del Pnrr, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, “Next Generation Italia – Execution”, una serie di proposte operative per l’implementazione del Piano di Ripresa e Resilienza. Il documento, preso in esame dal ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e da altri vertici istituzionali, è stato realizzato con il sostegno e il contribuito di idee e proposte di Enel, Eni, I Capital, Leonardo, Open Fiber, Tim e Tinexta per individuare le priorità e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Leimprese italianedi Mario. Il presidente del Consiglio aveva chiesto agli industriali “un patto economico e sociale da impostare nei prossimi mesi” di fronte al quale “nessuno può chiamarsi fuori”. Il Centro Economia Digitale (Ced) ha presentato nei giorni scorsi alla Segreteria Tecnica del, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, “Next Generation Italia – Execution”, una serie di proposte operative per l’implementazione del Piano di Ripresa e Resilienza. Il documento, preso in esame dal ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e da altri vertici istituzionali, è stato realizzato con il sostegno e il contribuito di idee e proposte di Enel, Eni, I Capital, Leonardo, Open Fiber, Tim e Tinexta per individuare le priorità e ...

