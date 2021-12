Pioli on fire: cosa ha fatto il tecnico del Milan dopo il rinnovo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport, ieri sera Pioli ha festeggiato il rinnovo con il Milan Un rinnovo da festeggiare. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello, ieri sera, in un noto ristorante in centro a Milano, c’è stato una cena organizzata e pagata da Stefano Pioli per festeggiare il suo rinnovo di contratto. Presenti tutti i componenti del suo staff, i giocatori e anche i dirigenti del Milan (c’erano l’ad Gazidis, il dt Maldini e il ds Massara). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport, ieri seraha festeggiato ilcon ilUnda festeggiare. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento daello, ieri sera, in un noto ristorante in centro ao, c’è stato una cena organizzata e pagata da Stefanoper festeggiare il suodi contratto. Presenti tutti i componenti del suo staff, i giocatori e anche i dirigenti del(c’erano l’ad Gazidis, il dt Maldini e il ds Massara). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

IlGiannon : RT @sdeng77: Eh ma la sfiga… Pioli is on fire!!! - 1_ChiefsKingdom : @Kovac_kcmo Fire Pioli Po Boy! ?????????? @ClayWendler - sdeng77 : Eh ma la sfiga… Pioli is on fire!!! - pptamburelli : @AndreC198 Non so perché ma mi viene in mente: Pioli is on fire ?? ?? - ilPellicano_ : RT @ENZO_BAIDA: @ilPellicano_ Infatti loro si godono il momento… IL SORPASSO PIOLI IS ON FIRE SCUSI QUELLO È IL MIO POSTO. AHAHAHAH GODO DE… -