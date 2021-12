Pillola covid Pfizer, “entro 5 giorni e no in gravidanza”: indicazioni Ema (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pillola anti-covid della Pfizer, arrivano le indicazioni dell’Ema: dovrà essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi ed entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi. La terapia dura 5 giorni e non è raccomandata in gravidanza. Mentre chi allatta dovrà interrompere le poppate al bebè durante il trattamento. Sono le indicazioni emesse dall’Agenzia europea del farmaco Ema sull’uso di Paxlovid* (PF- 07321332 e ritonavir), la Pillola antivirale di Pfizer contro covid-19. Il parere è del Comitato per i medicinali ad uso umano Chmp e comunicato oggi dall’ente regolatorio Ue. Il medicinale infatti, pur non ancora autorizzato nell’Unione, può essere utilizzato per trattare adulti con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021)anti-della, arrivano ledell’Ema: dovrà essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi eddall’inizio dei sintomi. La terapia dura 5e non è raccomandata in. Mentre chi allatta dovrà interrompere le poppate al bebè durante il trattamento. Sono leemesse dall’Agenzia europea del farmaco Ema sull’uso di Paxlovid* (PF- 07321332 e ritonavir), laantivirale dicontro-19. Il parere è del Comitato per i medicinali ad uso umano Chmp e comunicato oggi dall’ente regolatorio Ue. Il medicinale infatti, pur non ancora autorizzato nell’Unione, può essere utilizzato per trattare adulti con ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. La #Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare la pillola antivirale #Merck. - SkyTG24 : #Covid19, pillola Merck: la Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare l'antivirale - Adnkronos : Pillola #covid Pfizer, 'entro 5 giorni e no in gravidanza': le indicazioni dell’#Ema. - serenel14278447 : Covid, l'Ema autorizza un uso della pillola anti-Covid Pfizer, ma avverte: non in gravidanza - ftk33333 : entro 5 giorni dai primi sintomi, qui in italia stiamo freschi allora -