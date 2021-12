Pillola anti Covid | la Danimarca autorizza il farmaco di Merck È il primo Paese in Europa

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè ilUe adre laprodotta dalla casa farmaceutica americana. Commercializzato con il nome di Lagevrio, ilera stato approvato a metà novembre dall’ente regolatore europeo (Ema) per un utilizzo d’emergenza, in attesa che venisse messo definitivamente sul mercato. Nello stesso mese anche il Regno Unito aveva dato il via libera a Lagevrio. Lo scorso 22 novembre Ema aveva diffuso la nota ufficiale dell’ok al nuovo trattamento contro ilper uso d’emergenza: «Il medicinale, che al momento non èto nell’Ue, può essere utilizzato per il trattamento di adulti con-19 che non necessitano di ossigenoterapia ...

La Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare l'uso dellaantivirale- Covid realizzata dalla casa farmaceutica americana Merck (molnupiravir) per il trattamento di pazienti Covid - 19 con alto rischio di malattia grave, compresi gli anziani. ...Una piccola svolta nella lotta alla : la è diventata da oggi il primo Paese dell'Unione Europea ad autorizzare il trattamento- Covid molnupiravir messo a punto dal gruppo farmaceutico americano . Commercializzato con il nome di Lagevrio, questo farmaco sotto forma di compresse è stato approvato a metà novembre dall'Ema ...Il vaccino in formato pillola, da assumere per via orale, potrebbe diventare l'arma in più contro il Covid-19 e le sue varianti. È partita proprio in queste ore, in Sud ...L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato di aver raccomandato l’autorizzazione di due nuovi trattamenti per il Covid-19. Si tratta di Xevudy (sotrovimab), un anticorpo monoclonale, indicat ...