Pesaro | sospeso il servizio psichiatrico | aumentati i posti letto di Fano e Urbino

(Di giovedì 16 dicembre 2021)- Le difficoltà del personale sanitario di far fronte alle mutate e aumentate esigenze imposte dal dilagare della pandemia fanno sì che non di rado si proceda alla rimodulazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro sospeso

il Resto del Carlino

... dirigente scolastico del liceo scientifico Marconi die presidente regionale dell'... Uno zoccolo duro rimarrà sempre e verrà, ma parliamo di numeri esigui che possono essere sostituiti. ...PESARO - Le difficoltà del personale sanitario di far fronte alle mutate e aumentate esigenze imposte dal dilagare della pandemia fanno sì che non di rado si proceda alla ...PERGOLA - L'attesa è finita. E' operativo da oggi il distretto sanitario in via Molino del Signore, all'ingresso della città, lungo la strada 424. E' ...