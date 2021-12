Perché l’Italia deve sfruttare il Pnrr. L’analisi di Ferretti (Di giovedì 16 dicembre 2021) La buona notizia è che Commissione Europea ha appena dato un giudizio positivo sulla nostra finanziaria 2022 ritenendo che il documento rispetti sostanzialmente gli obbiettivi legati al Pnrr. Tuttavia, permane a livello europeo una certa preoccupazione per le conseguenze che diatribe politiche e calcoli elettorali potrebbero avere sulla puntale messa a terra del nostro Recovery Plan. E allora, potrebbe essere il momento giusto per fare alcune riflessioni su ciò che accadrebbe in Italia nell’ipotesi in cui non riuscissimo a utilizzare al meglio gli oltre 200 miliardi del Pnrr o, comunque, fallissimo nel tentativo di agganciare la ripresa. Anche Perché, in questo malaugurato caso, verremmo verosimilmente proiettati in uno stato di maggior isolamento e di maggior vulnerabilità rispetto alla situazione ante Covid. La prima riflessione ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) La buona notizia è che Commissione Europea ha appena dato un giudizio positivo sulla nostra finanziaria 2022 ritenendo che il documento rispetti sostanzialmente gli obbiettivi legati al. Tuttavia, permane a livello europeo una certa preoccupazione per le conseguenze che diatribe politiche e calcoli elettorali potrebbero avere sulla puntale messa a terra del nostro Recovery Plan. E allora, potrebbe essere il momento giusto per fare alcune riflessioni su ciò che accadrebbe in Italia nell’ipotesi in cui non riuscissimo a utilizzare al meglio gli oltre 200 miliardi delo, comunque, fallissimo nel tentativo di agganciare la ripresa. Anche, in questo malaugurato caso, verremmo verosimilmente proiettati in uno stato di maggior isolamento e di maggior vulnerabilità rispetto alla situazione ante Covid. La prima riflessione ...

