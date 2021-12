Per tutti i fan dell'appartamento di Monica Geller, il 2022 sarà il vostro anno. Il pervinca sarà ovunque! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Monica Geller, alias Courtney Cox in Friends, ne sarebbe stata fiera. Il suo appartamento, che negli anni Novanta poteva essere “bizzarro”, il prossimo anno sarà il più copiato. Pareti e porta d’ingresso infatti sono lilla-pervinca, la stessa tonalità eletta come “Colore dell’anno” 2022 dal Pantone Color Institute, istituzione in materia di nuance e affini. Nome ufficiale Very Peri, ed ha già iniziato a farsi vedere tra moda, make up e design. «Il nuovo colore Pantone ha una presenza coraggiosa che stimola inventiva e creatività personale» spiegano dall’Istituto. Ma come abbinare il Very Peri in casa? Con tocchi qua e là, grazie ad accessori e piccoli arredi, che vanno a ravvivare grandi classici come ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021), alias Courtney Cox in Friends, ne sarebbe stata fiera. Il suo, che negli anni Novanta poteva essere “bizzarro”, il prossimoil più copiato. Pareti e porta d’ingresso infatti sono lilla-, la stessa tonalità eletta come “Coloredal Pantone Color Institute, istituzione in materia di nuance e affini. Nome ufficiale Very Peri, ed ha già iniziato a farsi vedere tra moda, make up e design. «Il nuovo colore Pantone ha una presenza coraggiosa che stimola inventiva e creatività personale» spiegano dall’Istituto. Ma come abbinare il Very Peri in casa? Con tocchi qua e là, grazie ad accessori e piccoli arredi, che va ravvivare grandi classici come ...

Advertising

TizianoFerro : Sostengo Animals Asia perché si sono impegnati a salvare tutti gli orsi spezzati, ancora imprigionati nelle fattori… - ladyonorato : Per tutti quelli che rispondono a me con “oltre a parlare cosa sta facendo?” Ricordo che sul sito del Parlamento Eu… - RadiocorriereTv : «Mi ritrovo nel pensiero di Seneca, secondo cui la vita è abbastanza lunga per chi la vive intensamente tutti i gio… - evokofficial : RT @Marinettoski: #IoStoConSperanza perché alla festa di compleanno di sabato ero l’unico con tampone negativo fatto per il lavoro e tutti… - FabioDiPistoia : @Pareggiamoicon1 @MagGiulio @TgLa7 Fai le valigie che é meglio per tutti. -