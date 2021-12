Per Regione Lombardia gira molto il nome di Cottarelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chissà se Carlo Cottarelli, cremonese classe 1954, presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella il tempo di un giro di telefonate, prima di pescare il jolly dell’avvocato Conte, ci pensa davvero oppure se sono altri che ci pensano per lui: candidato per il centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, tra un anno e mezzo. Il nome gira, gira, gira. Pare presto, eppure non lo è affatto. Gli strateghi sanno perfettamente che per giocarsela davvero, forse per la prima volta dalla fine degli anni Novanta, bisogna partire presto, in una sfida lunghissima nei territori. E anche se per la prima volta la Lombardia è davvero contendibile, dopo la vicenda del Covid, comunque rimane un territorio in cui è dimostrato che i soliti refrain sulla ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chissà se Carlo, cremonese classe 1954, presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella il tempo di un giro di telefonate, prima di pescare il jolly dell’avvocato Conte, ci pensa davvero oppure se sono altri che ci pensano per lui: candidato per il centrosinistra alla presidenza di, tra un anno e mezzo. Il. Pare presto, eppure non lo è affatto. Gli strateghi sanno perfettamente che per giocarsela davvero, forse per la prima volta dalla fine degli anni Novanta, bisogna partire presto, in una sfida lunghissima nei territori. E anche se per la prima volta laè davvero contendibile, dopo la vicenda del Covid, comunque rimane un territorio in cui è dimostrato che i soliti refrain sulla ...

