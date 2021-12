Per l’Economist il Paese dell’anno è l’Italia, grazie a Mario Draghi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’anno «l’Italia è cambiata». grazie a Mario Draghi ha «un primo ministro competente e rispettato a livello internazionale. E per una volta, un’ampia maggioranza dei suoi partiti ha messo da parte le differenze per sostenere un programma di riforme importanti». Parola dell’Economist, che ha scelto l’Italia come “Country of the Year”, Il riconoscimento viene assegnato ogni anno al Paese che ha dimostrato i maggiori miglioramenti. Quest’anno, spiegano, è stato difficile trovare il vincitore. Nella temperie politica internazionale, segnata dalla lotta al Covid-19 e dall’erosione delle democrazie, gli esempi brillanti non sono mancati. Nelle isole Samoa è stata evitata una crisi costituzionale, il partito al potere da 33 anni è stato allontanato ed è stato messo nel ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’anno «è cambiata».ha «un primo ministro competente e rispettato a livello internazionale. E per una volta, un’ampia maggioranza dei suoi partiti ha messo da parte le differenze per sostenere un programma di riforme importanti». Parola del, che ha sceltocome “Country of the Year”, Il riconoscimento viene assegnato ogni anno alche ha dimostrato i maggiori miglioramenti. Quest’anno, spiegano, è stato difficile trovare il vincitore. Nella temperie politica internazionale, segnata dalla lotta al Covid-19 e dall’erosione delle democrazie, gli esempi brillanti non sono mancati. Nelle isole Samoa è stata evitata una crisi costituzionale, il partito al potere da 33 anni è stato allontanato ed è stato messo nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Economist incorona l'Italia 'Paese dell'anno'. Per il settimanale britannico, 'l'Italia è cambiata' grazie a 'un… - ivanscalfarotto : Grazie a #Draghi, @TheEconomist nomina l’Italia “Paese dell’anno”. Non è stato né facile né indolore, ma fa bene v… - ilriformista : Il settimanale inglese The #Economist incorona #Draghi e premia l’Italia, ma avverte: “A rischio la stabilità se il… - italia_europea : RT @christianrocca: Ma sì, dai, mandiamolo in prepensionamento al Quirinale, con i corazzieri con i pennacchi, con i pennacchi Per l’Econo… - solipsismms : RT @sempreciro: Nello stesso giorno che Repubblica della famiglia Agnelli nasconde la notizia dello #scioperoGenerale contro le politiche d… -