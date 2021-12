Per Ciprian e Andrea Nicole prime storie insieme sui social: è amore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tina gli augurato un amore che duri da Natale a Santo Stefano, Maria de Filippi ha scommesso che questa storia non andrà avanti. Per il momento invece, Ciprian e Andrea Nicole, a un paio di settimane dalla fatidica puntata e dalla figuraccia fatta in tv, stanno ancora insieme. E oggi sono tornati sui social, dove hanno postato le prime storie di coppia. I due stanno insieme e sono felici: questo è il primo dato. In queste ore si sono goduti le prime giornate di libertà visto che hanno potuto uscire mostrandosi senza problemi, dopo la puntata andata in onda. E si godono quindi questi attimi di vita normale, senza telecamere. Allo stesso tempo avranno letto le migliaia e migliaia di frasi, i commenti che sono arrivati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tina gli augurato unche duri da Natale a Santo Stefano, Maria de Filippi ha scommesso che questa storia non andrà avanti. Per il momento invece,, a un paio di settimane dalla fatidica puntata e dalla figuraccia fatta in tv, stanno ancora. E oggi sono tornati sui, dove hanno postato ledi coppia. I due stannoe sono felici: questo è il primo dato. In queste ore si sono goduti legiornate di libertà visto che hanno potuto uscire mostrandosi senza problemi, dopo la puntata andata in onda. E si godono quindi questi attimi di vita normale, senza telecamere. Allo stesso tempo avranno letto le migliaia e migliaia di frasi, i commenti che sono arrivati ...

