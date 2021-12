“Penoso, che robaccia”. Alex Belli, scatta il massacro: quello che fa dopo il GF Vip è trash allo stato puro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alex Belli è tornato alla vita di tutti i giorni e dopo l’espulsione dal GF Vip 6 è ricomparso sui social con alcune storie si Instagram. Insieme a Soleil Sorge, il attore di Centovetrine è stato uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due concorrenti hanno da subito instaurato un bel rapporto di amicizia, poi sfociato in un sentimento più profondo, come detto dallo stesso Alex Belli: “Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)è tornato alla vita di tutti i giorni el’espulsione dal GF Vip 6 è ricomparso sui social con alcune storie si Instagram. Insieme a Soleil Sorge, il attore di Centovetrine èuno dei grandi protagonisti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due concorrenti hanno da subito instaurato un bel rapporto di amicizia, poi sfociato in un sentimento più profondo, come detto dstesso: “Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva”, ...

Advertising

ma_davero : @DanMan_010101 Draghi non può togliere nulla, tra l'altro non servirebbe assolutamente a niente per diverse ragioni… - CristinaLivetti : @iOpinionistaWeb Mi sa che siamo in tanti a pensarlo. Penoso. - Mikepub1 : @antoniocardi @Giandom84354994 Scimmietta vai a quel paese tu e la tua ipocrisia. Mi fai pena. Le cose vanno dette… - Chinasky65 : @90ordnasselA grande gesto fa sembrare semplice qualcosa che non lo è (difensore penoso eh) - AldoRivalta : 85 per cento di vaccinati e il penoso sindaco della mia città annulla la festa di Capodanno in Piazza, dopo mesi pa… -