Pd | domani Agorà su delocalizzazioni con Letta | Orlando | Bersani e Todde

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Si svolgerà domani all'Acquario di Genova dalle 14 e 30 l'Agorà su 'La responsabilità sociale delle grandi imprese: nuove norme contro le delocalizzazioni' a cui partecipano il segretario del Pd, Enrico Letta, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la viceministra del Mise, Alessandra Todde, ed ancora Pier Luigi Bersani, Arturo Scotto, Peppe Provenzano, Brando Benifei, Matteo Lepore, Maria Cecilia Guerra, Annamaria Furlan, Sergio Cofferati, oltre a rappresentanti delle vertenze Whirlpool e Gkn e dei sindacati. I lavori saranno in diretta su Radio Immagina.

