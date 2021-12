Pd | Assoenologi nomina senatore Stefano personaggio dell' anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - IlPd, Dario, è statotoadper essersi "sempre contraddistinto per la passione e il grande amore per la sua terra, per il vino e per il grande patrimonio di arte, tradizioni, cultura e civiltà che rappresenta. Una passione che, lungi dal limitarsi alla sola Puglia, si è allargata a tutto il territorio nazionale". "Da qui - si legge in una nota di- molti dei progetti che ha portato, e sta portando avanti anche in qualità dia Repubblica Italiana, nonché Presidentea 14a Commissione permanente – Politiche'Unione Europea. Le proposte di legge per introdurre ...