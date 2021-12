Patente, nel 2020 il 29,8% bocciato. Dopo 5 anni solo il 10% supererebbe l'esame (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel 2020 424.752 cittadini hanno superato l'esame di guida e ottenuto la Patente B, pari all'87,8% di tutte le persone che hanno sostenuto i quiz. Ma la guida è solo la fase finale del test; prima ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel424.752 cittadini hanno superato l'di guida e ottenuto laB, pari all'87,8% di tutte le persone che hanno sostenuto i quiz. Ma la guida èla fase finale del test; prima ...

Advertising

gazzettamodena : Codice della strada: dal 20 dicembre cambia l’esame di teoria per la patente. Nel 2020 a Modena il 25% bocciato.… - ekuonews : Patente B: cambia esame di teoria, ma oggi solo il 6,1% lo supererebbe. Nel 2020 bocciati al 30,6% - riviera24 : Dal 20 dicembre cambia l’esame di teoria per la patente: 32,1% di bocciati in provincia di Imperia nel 2020 - Rivie… - fearless_a0109 : sono sola, seduta nel divanetto della presidenza e sento in lontananza una canzone suonata al piano mentre faccio u… - RassegnaZampa : #Patente di guida, come cambia l’esame di teoria nel 2022: più breve, ma più severo -