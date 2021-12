Patente di guida, cambia l’esame di teoria: tutte le novità (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il ministero delle Infrastrutture ha disposto alcune modifiche alle modalità di svolgimento dell’esame di teoria della Patente di guida: ecco cosa cambia e perché. Dopo la recente introduzione di alcune novità nel Codice della Strada, con l’estensione della durata del foglio rosa da 6 a 12 mesi, a partire dalle prossime settimane entreranno in vigore importanti modifiche per il conseguimento della licenza di guida per auto e moto. (Pixabay)A cambiare saranno le modalità di svolgimento dell’esame di teoria, indispensabile per il rilascio della Patente. Si tratta dalla prima prova, ossia il test a crocette al computer che deve essere superato prima di poter passare alle lezioni pratiche ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il ministero delle Infrastrutture ha disposto alcune modifiche alle modalità di svolgimento deldidelladi: ecco cosae perché. Dopo la recente introduzione di alcunenel Codice della Strada, con l’estensione della durata del foglio rosa da 6 a 12 mesi, a partire dalle prossime settimane entreranno in vigore importanti modifiche per il conseguimento della licenza diper auto e moto. (Pixabay)Are saranno le modalità di svolgimento deldi, indispensabile per il rilascio della. Si tratta dalla prima prova, ossia il test a crocette al computer che deve essere superato prima di poter passare alle lezioni pratiche ...

