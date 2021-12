Patente, cambiano le regole dell’esame di teoria: tutte le novità (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grandi novità a partire dall’anno prossimo per chi dovrà sostenere l’esame di teoria per la Patente. Andiamo a vedere i dettagli e le novità che ci saranno. Patente, modifiche esame (AdobeStock)La Patente è sempre qualcosa di atteso. Soprattutto per i giovani e per il fatto di avere una certa indipendenza sotto il punto di vista della mobilità. L’anno prossimo ci saranno varie novità, una di questa riguarderà dei cambiamenti dell’esame di teoria della Patente. Per alcuni, inoltre, ci può essere la possibilità di ricevere un bonus fino a 1.000 euro. Da precisare che ancora non si ha una data certa di partenza. La norma con le modifiche è entrata in vigore dal 9 dicembre. Per la data ufficiale ci sarà ... Leggi su chenews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grandia partire dall’anno prossimo per chi dovrà sostenere l’esame diper la. Andiamo a vedere i dettagli e leche ci saranno., modifiche esame (AdobeStock)Laè sempre qualcosa di atteso. Soprattutto per i giovani e per il fatto di avere una certa indipendenza sotto il punto di vista della mobilità. L’anno prossimo ci saranno varie, una di questa riguarderà dei cambiamentididella. Per alcuni, inoltre, ci può essere la possibilità di ricevere un bonus fino a 1.000 euro. Da precisare che ancora non si ha una data certa di partenza. La norma con le modifiche è entrata in vigore dal 9 dicembre. Per la data ufficiale ci sarà ...

Advertising

andrea_tarta : Dal prossimo 8 gennaio cambiano le modalità di esecuzione dell'esame teorico per la patente di guida. Ecco come s… - Automoto_it : Cambiano le modalità: meno tempo e meno domande per i futuri guidatori - infoitinterno : Esame patente, cambiano i quiz per auto e moto. E c'è il riconoscimento facciale - MotoriSuMotori : #Patente: cambiano le modalità dell'esame #News -