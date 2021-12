Parte ufficialmente MasterChef Italia 11! Ecco le anticipazioni della puntata di stasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi, giovedì 16 dicembre, MasterChef Italia torna in onda su Sky Uno con le prime due puntate dell’undicesima stagione. A una settimana esatta di distanza dalla finale di X Factor, il pubblico di Sky riabbraccia Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, i 3 giudici del talent culinario più famoso della televisione. Oltre alla conferma del cast di giudici, non ci saranno grandi novità per quanto riguarda il format della trasmissione, questo perché è difficile apportare miglioramenti a un meccanismo così ben collaudato come quello di MasterChef. Ma bando alle ciance e vediamo quali sono le anticipazioni sul primo appuntamento di MasterChef Italia 11 in onda oggi in prima serata su Sky Uno. Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi, giovedì 16 dicembre,torna in onda su Sky Uno con le prime due puntate dell’undicesima stagione. A una settimana esatta di distanza dalla finale di X Factor, il pubblico di Sky riabbraccia Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, i 3 giudici del talent culinario più famosotelevisione. Oltre alla conferma del cast di giudici, non ci saranno grandi novità per quanto riguarda il formattrasmissione, questo perché è difficile apportare miglioramenti a un meccanismo così ben collaudato come quello di. Ma bando alle ciance e vediamo quali sono lesul primo appuntamento di11 in onda oggi in prima serata su Sky Uno. Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni e ...

