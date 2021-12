Papa, padre Spadaro: “85 anni pieni di energie, non vedo dimissioni all’orizzonte” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ottantacinque anni per Papa Francesco, “pieno di energie” nonostante l’età, l’intervento chirurgico al colon effettuato a luglio scorso e le conseguenze legate all’anzianità. “Gli 85 anni – osserva all’Adnkronos padre Antonio Spadaro – vedono un Papa pieno di energie. Abbiamo visto come affronta i viaggi e, alla luce della mia esperienza diretta, mi sono reso conto dell’energia che il Papa mette, anche in questo momento, grazie alla sua attenzione missionaria che risiede in quella visione di Chiesa, soprattutto in questi ultimi tempi, molto aperta sul mondo, capace di ascoltare le domande che vengono dalla realtà e quindi di svolgere un ruolo al servizio dell’umanità intera”. “Il suo – dice il direttore di Civiltà ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) OttantacinqueperFrancesco, “pieno di” nonostante l’età, l’intervento chirurgico al colon effettuato a luglio scorso e le conseguenze legate all’anzianità. “Gli 85– osserva all’AdnkronosAntoniono unpieno di. Abbiamo visto come affronta i viaggi e, alla luce della mia esperienza diretta, mi sono reso conto dell’energia che ilmette, anche in questo momento, grazie alla sua attenzione missionaria che risiede in quella visione di Chiesa, soprattutto in questi ultimi tempi, molto aperta sul mondo, capace di ascoltare le domande che vengono dalla realtà e quindi di svolgere un ruolo al servizio dell’umanità intera”. “Il suo – dice il direttore di Civiltà ...

Advertising

vaticannews_it : #15dicembre #PapaFrancesco invita a imparare dal padre terreno di Gesù la dimensione dell'interiorità che permette… - rtl1025 : ?? Sergio #Mattarella ha nominato #MattiaPiccoli, 12 anni, Alfiere della Repubblica per il sostegno fornito al padr… - Radio1Rai : “Assisto mio padre non perché mi sento obbligato, ma perché gli voglio bene”?? La testimonianza di Matteo Piccoli, 1… - Andrea080576 : Buon giovedì cari amici,aiutiamo Paolo,il padre di @alessia80550022,condividete la raccolta,se potete fate una dona… - TizianaBtz : RT @Il_Raffaele_: Papà ha 78 anni Papà ha la quinta elementare Papà sa di non sapere Papà ascolta chi sa Papà non rompe il cazzo alla gente… -