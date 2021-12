Paolo Ascierto ospite del Lions Club Benevento: “Importante vaccinare anche i bambini” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Emozione e condivisione sono stati gli elementi principali che hanno caratterizzato la “Conviviale festa degli auguri” del Lions Club Benevento Arco Traiano. Il tradizionale appuntamento annuale del Club si è svolto ieri presso la suggestiva cornice di Masseria Roseto. Il presidente del Lions Club Benevento Arco Traiano Gioacchino Scarano, nel corso del suo intervento di saluto, ha sottolineato come il Club cresce sempre di più grazie anche all’Importante presenza di tante donne e alla voglia di tutti i soci di mettersi al servizio della comunità con le proprie esperienze e professionalità. Momento clou della serata è stata l’investitura a socio onorario del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Emozione e condivisione sono stati gli elementi principali che hanno caratterizzato la “Conviviale festa degli auguri” delArco Traiano. Il tradizionale appuntamento annuale delsi è svolto ieri presso la suggestiva cornice di Masseria Roseto. Il presidente delArco Traiano Gioacchino Scarano, nel corso del suo intervento di saluto, ha sottolineato come ilcresce sempre di più grazieall’presenza di tante donne e alla voglia di tutti i soci di mettersi al servizio della comunità con le proprie esperienze e professionalità. Momento clou della serata è stata l’investitura a socio onorario del ...

Advertising

anteprima24 : ** Paolo Ascierto ospite del Lions Club ##Benevento: 'Importante vaccinare anche i bambini' **… - ritrattosalute : Ogni anno in Italia quasi 15mila casi. Paolo Ascierto, Presidente di Fondazione Melanoma: “Vogliamo sensibilizzare… - Medinews_ : Nasce da questa storia, drammaticamente vera, il cortometraggio “Amici per la pelle”, presentato questa mattina al… - aleappo53 : RT @ilriformista: Paolo #Ascierto parla col Riformista: “Se siamo arrivati a meno di 100 morti al giorno per #Covid lo dobbiamo al #vaccino… - annamaria_ff : RT @ilriformista: Paolo #Ascierto parla col Riformista: “Se siamo arrivati a meno di 100 morti al giorno per #Covid lo dobbiamo al #vaccino… -