Panico sulla rotatoria: l'autista inglese guida al contrario e la imbocca contromano (Di giovedì 16 dicembre 2021) MONTE PORZIO - Panico sulla Pergolese ieri pomeriggio. Un automobilista perde il controllo del veicolo e imbocca contromano la rotatoria dopo Castelvecchio dopo aver quasi centrato le auto che ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 16 dicembre 2021) MONTE PORZIO -Pergolese ieri pomeriggio. Un automobilista perde il controllo del veicolo eladopo Castelvecchio dopo aver quasi centrato le auto che ...

Advertising

givemeaxanax : piccolo sfogo… ho appena avuto un attacco di panico, dopo due anni senza. IL MOTIVO: le mie compagne di classe ha… - parloperme : @Beax74442535 Infatti L o hanno detto subito dopo l’accaduto sicuramente si sono fatti prendere dal panico.. lo ave… - annapaolaconcia : @Cri_Giordano @MinisteroSalute @robersperanza Boh non ho capito bene ??. Mi è arrivata la comunicazione sulla app e… - IsinPa : @ohcarrot Io sono andata in panico sulla via D'Ancona sotto l'immagine di San Giuseppe: freno a mano incastrato e m… - italexit9 : RT @italexit9: VIDEO:Panico a #La7:hanno invitato un medico vero! Così sputtana platealmente @piersileri in diretta #TV sulla palla che il… -