Panico per i fedeli d’Oltralpe attaccati dagli islamici | Cosa è successo? (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Francia, un gruppo di fedeli cattolici è stato minacciato di morte e insultato da alcuni militanti islamisti durante una processione in onore della Vergine Maria. “Ti sgozzerò sul Corano”, “kuffar” (infedeli), “banda di p… “, “non siete a casa vostra”. Sono alcune delle minacce rivolte a una trentina di fedeli della parrocchia di Sainte Marie des L'articolo Panico per i fedeli d’Oltralpe attaccati dagli islamici Cosa è successo? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Francia, un gruppo dicattolici è stato minacciato di morte e insultato da alcuni militanti islamisti durante una processione in onore della Vergine Maria. “Ti sgozzerò sul Corano”, “kuffar” (in), “banda di p… “, “non siete a casa vostra”. Sono alcune delle minacce rivolte a una trentina didella parrocchia di Sainte Marie des L'articoloper i? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Panico per i fedeli d’Oltralpe attaccati dagli islamici | Cosa è successo? - Cr7643862973 : @giorgiogilestro Non li danno per evitare che qualcuno tragga conclusioni che poi vengono diffuse e creano il panico - FranaLi57 : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Sono troppo impegnati a salvare il loro posto in Parlamento, non hanno tempo per altro… - FranaLi57 : Sono troppo impegnati a salvare il loro posto in Parlamento, non hanno tempo per altro. Il terrore di doversi cerca… - giveemhell_emy : @H0RIZVN sì, decisamente POI QUANDO TI CHIEDONO INDICAZIONI IN UN POSTO IN CUI VAI PER LA PRIMA VOLTA O RARAMENTE… -