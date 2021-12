Pane Carasau: la ricetta tradizionale sarda per le feste (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Pane Carasau è simbolo della cucina sarda. Comunemente, viene anche chiamato carta musica da musica, proprio per la sua estrema leggerezza e trasparenza. La sua origine è molto antica e legata alla popolazione rurale dell’isola. Grazie alla facilità di trasporto, infatti, veniva preparato dalle mogli dei pastori dediti alla transumanza. Si conserva a lungo, croccante e saporito, soprattutto se avvolto da panni umidi. I dischi venivano cotti nei forni a legna a temperature elevate, per permettere all’impasto di gonfiarsi a dismisura. Il loro sapore neutro si accompagna splendidamente con qualsiasi pietanza e presentarlo sulla tavola imbandita per le feste vi garantirà un successo senza pari. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Pane Carasau: ingredienti e preparazione Per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilè simbolo della cucina. Comunemente, viene anche chiamato carta musica da musica, proprio per la sua estrema leggerezza e trasparenza. La sua origine è molto antica e legata alla popolazione rurale dell’isola. Grazie alla facilità di trasporto, infatti, veniva preparato dalle mogli dei pastori dediti alla transumanza. Si conserva a lungo, croccante e saporito, soprattutto se avvolto da panni umidi. I dischi venivano cotti nei forni a legna a temperature elevate, per permettere all’impasto di gonfiarsi a dismisura. Il loro sapore neutro si accompagna splendidamente con qualsiasi pietanza e presentarlo sulla tavola imbandita per levi garantirà un successo senza pari. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per ...

Advertising

alexethno : RT @alexethno: La #Sardegna? in una foto del 1955 di De Biasi l'arte della #panificazione, il #pane sardo è unico e ne esistono centinaia… - DonPiricoddi : RT @siforseno: @federicosini83 @Strange01722672 @pierluigi_tolu @valeriosimile @MicLedda @DonPiricoddi @shardis1 In Sardegna ho mangiato sp… - siforseno : @federicosini83 @Strange01722672 @pierluigi_tolu @valeriosimile @MicLedda @DonPiricoddi @shardis1 In Sardegna ho ma… - nonBrillante : @robsalnitro Posso aggiungere la mazza frissa con il pane carasau? - ailuig96 : Oggi Chef Giulia propone lasagna di pane carasau con carciofi e stracchino voto diesci (sì me lo dico da sola) -