Pamela Prati stravolta | Ho pensato al suicidio Il dramma della festa in terrazza

(Di giovedì 16 dicembre 2021)rompe il silenzio e torna a parlare dopo anni di silenzio. Lei, coinvolta nella faccenda Mark Caltagirone - dice di essere stata raggirata", si racconta al Corrieresera. E dice: “Cosa hoquando il castello di bugie è crollato? Non l'ho mai detto prima, ma ho anchedi togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l'aria. Una violenza psicologica terrificante”. Poi ancora: “Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità. Sono tantissime le persone che finiscono nella mia stessa trappola, e oggi il mio impegno è sensibilizzare l'opinione pubblica intorno a questo genere di ...

dopo la terribile faccenda che l'ha vista protagonista di una fidanzamento fantasma con Mark Caltagirone , intervistata sul Corriere della Sera svela di aver pensato al suicidio....A distanza di tutto questo tempoha deciso di tornare sull'argomento per sensibilizzare il pubblico sul catfishing. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera la regina del ...“Ho pensato al suicidio”, Pamela Prati choc dopo Mark Caltagirone: ecco cosa ha pensato di fare quando si è accorta della truffa.Dichiarazione choc di un ex protagonista dell'Isola dei Famosi e del GF Vip, che avrebbe pensato di togliersi la vita: i dettagli.