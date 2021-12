Pamela Prati | la sconvolgente rivelazione | “Ho pensato di togliermi la vita”

(Di giovedì 16 dicembre 2021)torna a parlare di un momento davvero difficile della suache l’ha messa a dura prova, in quel momento pensò anche al suicidio Come dimenticare la chiacchieratissima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

DursoAVita1 : @CIAfra73 È questo dico io Barbarella ha smascherato pamela prati giusto allora ?????? - BITCHYFit : Pamela Prati choc: “Ho pensato di togliermi la vita dopo Mark Caltagirone” - DursoAVita1 : @CIAfra73 Ma Barbarella penso che abbia volutamente smascherare pamela prati o mi sbaglio????? Cioè dopo be ha fatt… - ParliamoDiNews : Pamela Prati stravolta: `Ho pensato al suicidio`. Il dramma della festa in terrazza – Libero Quotidiano #pamela… - blogtivvu : “Ho pensato al suicidio”, Pamela Prati choc dopo Mark Caltagirone -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

Sono trascorsi più di due anni da quando siti, televisioni e giornali italiani si occupavano di Simone Coppi, Sebastian, Rebecca e Mark Caltagirone. Dopo tanto tempo,ha deciso di tornare su questo argomento per sensibilizzare l'opinione pubblica sul "catfishing". In un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", la regina del Bagaglino ha ammesso ...ritorna a parlare di Mark Caltagirone Su certi punti di vista la storia del povero Roberto può essere collegata a quella diinsieme al fantomatico Mark Caltagirone. L'ex ...L'isola dei famosi, salta l'ingresso di Giorgio Manetti? La nuova indiscrezione Partirà a marzo 2022 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Terminato il ...In seguito alle vicende capitate al pallavolista Roberto Cazzaniga, il "Corriere della Sera" intervista Pamela Prati per parlare della sua storia con Mark Caltagirone.