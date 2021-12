Pamela Prati choc: “Ho pensato di togliermi la vita dopo Mark Caltagirone” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono passati più di due anni da quando i siti, le trasmissioni tv e i giornali italiani si sono occupati di Simone Coppi, Sebastian, Rebecca e Mark Caltagirone. A distanza di tutto questo tempo Pamela Prati ha deciso di tornare sull’argomento per sensibilizzare il pubblico sul catfishing. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la regina del Bagaglino ha anche confessato di aver pensato di togliersi la vita dopo aver capito di essere stata raggirata. “Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono passati più di due anni da quando i siti, le trasmissioni tv e i giornali italiani si sono occupati di Simone Coppi, Sebastian, Rebecca e. A distanza di tutto questo tempoha deciso di tornare sull’argomento per sensibilizzare il pubblico sul catfishing. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la regina del Bagaglino ha anche confessato di averdi togliersi laaver capito di essere stata raggirata. “Cosa hoquando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anchedila. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno ...

