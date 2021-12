**Pagamenti: As Mediobanca, nel 2020 mercato Italia calato dell'8,8%, crescono quelli digitali** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il 2020 ha segnato la contrazione del mercato dei pagamenti in Italia, pari a 245,8 miliardi di euro (- 8,8% rispetto ai €269,6 mld del 2019). E' quanto emerge dalla prima edizione del report sulle PayTech mondiali e Italiane. Tra i comparti spicca il traditional retail, che rappresenta il 73% del totale con €180,5 mld ma che dal 2018 è in contrazione con un tasso medio annuo del -6,7%. In controtendenza i digital payments che invece sono cresciuti con un tasso medio del +7,1% nel 2018-2020, sfiorando così il valore complessivo di 40 miliardi di euro nel 2020, di cui 35,5 mld relativi a strumenti prepagati (moneta elettronica). In totale, a fine 2020 lo stock di moneta elettronica in circolazione in Italia era pari a 11,4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Ilha segnato la contrazione deldei pagamenti in, pari a 245,8 miliardi di euro (- 8,8% rispetto ai €269,6 mld del 2019). E' quanto emerge dalla prima edizione del report sulle PayTech mondiali ene. Tra i comparti spicca il traditional retail, che rappresenta il 73% del totale con €180,5 mld ma che dal 2018 è in contrazione con un tasso medio annuo del -6,7%. In controtendenza i digital payments che invece sono cresciuti con un tasso medio del +7,1% nel 2018-, sfiorando così il valore complessivo di 40 miliardi di euro nel, di cui 35,5 mld relativi a strumenti prepagati (moneta elettronica). In totale, a finelo stock di moneta elettronica in circolazione inera pari a 11,4 ...

