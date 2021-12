**Pagamenti: As Mediobanca, nel 2020 mercato Italia calato dell'8,8%, crescono quelli digitali** (2) (Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nel 2020 i ricavi complessivi degli Imel sono aumentati del +5,8% (a quota 1,7 mld di euro), mentre il loro risultato operativo è cresciuto del +4,6% e il risultato netto del +1,1%. A favorire questi risultati è stata la maggior richiesta di moneta elettronica dovuta allo sviluppo dell'e-commerce. Il repentino crollo degli acquisti fisici in negozio durante la prima parte del 2020 e il minor utilizzo delle carte di credito hanno invece appesantito i conti degli istituti di pagamento: i loro ricavi sono scesi del -1,2% (€518,1 milioni), con i segni negativi che si sono ampliati a livello di risultato operativo (-13,4%) e di risultato netto (-7,9%). L'indagine analizza inoltre le PayTech Italiane (tra start-up, Pmi innovative e altre società significative), ubicate nel 56% dei casi nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - Neli ricavi complessivi degli Imel sono aumentati del +5,8% (a quota 1,7 mld di euro), mentre il loro risultato operativo è cresciuto del +4,6% e il risultato netto del +1,1%. A favorire questi risultati è stata la maggior richiesta di moneta elettronica dovuta allo sviluppo'e-commerce. Il repentino crollo degli acquisti fisici in negozio durante la prima parte dele il minor utilizzoe carte di credito hanno invece appesantito i conti degli istituti di pagamento: i loro ricavi sono scesi del -1,2% (€518,1 milioni), con i segni negativi che si sono ampliati a livello di risultato operativo (-13,4%) e di risultato netto (-7,9%). L'indagine analizza inoltre le PayTechne (tra start-up, Pmi innovative e altre società significative), ubicate nel 56% dei casi nel ...

