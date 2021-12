Pacchi di Natale preparati da bambini di Avetrana per anziani ospiti di residenze sanitarie assistite "Scatole di affetto" alle Rsa "Maria Immacolata" di Maruggio e "Oasi" e "Sant'Antonio" di Manduria (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Il giorno di Natale gli anziani delle RSA “Maria Immacolata” di Maruggio e “Oasi” e “Sant’Antonio” di Manduria, riceveranno le “Scatole di affetto” preparate con amore e cura dai bambini di Avetrana. Ma non una scatola qualsiasi, una “personale” creata apposta per ogni nonno o nonna, con dentro anche una letterina con tanto di nome e cognome! È l’iniziativa “Scatole di affetto e Abbracci di note” promossa da una rete composta dall’A.Ge. Avetrana (Associazione Genitori), Armonia delle Sfere e Pubblica Assistenza “Avetrana Soccorso”; è realizzata nell’ambito delle “Idee di rete ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Il giorno diglidelle RSA “” die “” e “” di, riceveranno le “di” preparate con amore e cura daidi. Ma non una scatola qualsiasi, una “personale” creata apposta per ogni nonno o nonna, con dentro anche una letterina con tanto di nome e cognome! È l’iniziativa “die Abbracci di note” promossa da una rete composta dall’A.Ge.(Associazione Genitori), Armonia delle Sfere e Pubblica Assistenza “Soccorso”; è realizzata nell’ambito delle “Idee di rete ...

