(Di giovedì 16 dicembre 2021) I Loshanno confermato ufficialmente l’arrivo di un rinforzo molto importante per il team di. Si tratta di un, dato cheChaiwong avrebbe deciso di terminare qui la sua esperienza ine rientrare nella, cominciando una nuova avventura proprio con il team losangelino. THE PRODIGY HAS RETURNED. We’re proud to welcome @itsback toand to the! #ShieldsUP pic.twitter.com/daU64VGLZZ — Los(@LA) December 15, 2021ha iniziato la sua carriera innel 2020, ma la sua età gli ...

Advertising

Soldier76bot : RT @esports247_it: Overwatch League, il ritorno di Patiphan: il giocatore lascia VALORANT e firma con i Los Angeles Gladiators https://t.co… - esports247_it : Overwatch League, il ritorno di Patiphan: il giocatore lascia VALORANT e firma con i Los Angeles Gladiators… -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch League

La Gazzetta dello Sport

Negli ultimi anni la gran parte dei riflettori durante l'sono stati puntati su giocatori ormai veterani che ci hanno regalato azioni spettacolari e performance di altissimo livello, nonostante questo il 2021 ha visto diversi rookie , ...of Legends ha completamente conquistato il mercato asiatico e ha creato un sottobosco esport ... lo straordinario successo di un'opera seminale comeha dato vita a un enorme sottobosco ...It has been confirmed that Patiphan “Patiphan” Chaiwong has left his team X10 Crit and resumed his Overwatch career with the Lost Angeles Gladiators. He last played in the quarterfinal match against ...The Los Angeles Gladiators confirmed Wednesday that Patiphan Patiphan Chaiwong is leaving Valorant and returning the Overwatch League ...