Oroscopo di Branko 17 dicembre | salute | amore e lavoro di venerdì

Leggi su cityroma

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ariete – Arriveranno belle notizie, bisogna entrare in contatto con le persone senza avere paura. La sintonia c’è, state ascoltando il vostro corpo, ma forse sarebbe meglio valutare una dieta! Toro – Cercate di andare avanti e di seguire i vostri piani perché le cose positive stanno arrivando. Attenzione alla distrazione perché a volte troverete difficoltà ad avere la calma. Che ne dite di fare più sport? Gemelli – Buone notizie in arrivo, cercate di fare più incontri e di non avere paura. Bene anche la sintonia con il vostro corpo, ora è bene valutare una dieta per stare al top e affrontare al meglio le feste! Cancro – Siete ottimisti e positivi, soprattutto ora che stanno per arrivare le feste. Cercate di non essere duri con voi stessi, non sprecate energie!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’di ...