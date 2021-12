Oroscopo del Sud | attenzione alla salute Vergine | Scorpione e Capricorno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'di oggi, Giovedì 16 Dicembre, segno per segno. Ariete: ora il tuo obiettivo può essere raggiunto, quindi non preoccuparti di quanto lavoro devi fare. Se sacrifichi la tua vita sociale per realizzare i tuoi sogni, sappi chefine ne varrà la pena. Potresti non avere il sostegno di chi ti circonda, ma se lo fai, la qualità della tua attuale amicizia potrebbe non essere buona come pensi. In futuro, potresti voler essere più selettivo. Toro: potresti essere in grado di farti un nome nel tuo settore e, naturalmente, il tuo successo è meritato. Con Saturno all'apice del tuo tema natale, puoi diventare un esperto nel tuo campo e raccogliere grandi ricompense in basetua esperienza. Un'altra possibilità è che la tua autorità e reputazione ora siano intoccabili. Hai vinto tutti gli onori ...