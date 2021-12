Oro | incenso e mirra | rimedi terapeutici miracolosi

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Oro,: erano questi i doni dei Re Magi. Si trattava ovviamente di sostanze ritenute molto preziose, ma non solo, venivano considerate quasi miracolose e usate anche a scopo terapeutico. Vediamo insieme come! L’oro L’oro è uno che depura il corpo dalle tossine, pulisce lo stomaco e l’apparato digerente dal muco. Nel passato era associato al sole, come scriveva la monaca erborista Santa Ildegarda da Binden, con tanto di ricetta anti gotta e depurativa: “L’oro è caldo, possiede una natura simile a quella del sole. Se una persona soffre di gotta, faccia bollire dell’oro per eliminarne le impurità e poi lo polverizzi. Prenda quindi un po’ di farina in quantità pari a metà palmo di una mano e la impasti con l’acqua per ammorbidirla, vi aggiunga la polvere d’oro in quantità pari a una piccolissima moneta e la mangi ...