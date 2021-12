Open Arms, domani in aula ufficiali Guardia costiera e poliziotti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Processo Open Arms, ufficiali della Guardia costiera ma anche poliziotti. Questi alcuni dei sei tesi che domani saranno chiamati a deporre nella seconda udienza del processo a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della nave della ong spagnola che nell’agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti, rimase in mare per giorni, in attesa di poter farli sbarcare a Lampedusa. Ecco i nomi di chi sfilerà domani sul banco dei testimoni, chiamati dalla procura: l’ufficiale Sergio Liardo, capo del III Reparto “Piani e Operazioni” e Imrcc del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; il capitano Edoardo Anedda, comandante delle Sezioni Unita’ navale e operativa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Processodellama anche. Questi alcuni dei sei tesi chesaranno chiamati a deporre nella seconda udienza del processo a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della nave della ong spagnola che nell’agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti, rimase in mare per giorni, in attesa di poter farli sbarcare a Lampedusa. Ecco i nomi di chi sfileràsul banco dei testimoni, chiamati dalla procura: l’ufficiale Sergio Liardo, capo del III Reparto “Piani e Operazioni” e Imrcc del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; il capitano Edoardo Anedda, comandante delle Sezioni Unita’ navale e operativa ...

matteosalvinimi : Venerdì sarò a Palermo per il processo sul caso Open Arms per aver fatto il mio dovere da ministro: difendere i con… - LegaSalvini : CASO OPEN ARMS, #SALVINI: A PROCESSO A PALERMO PER AVER FATTO IL MIO DOVERE - Adnkronos : #OpenArms, domani seconda udienza processo #Salvini: in aula ufficiali Guardia costiera e poliziotti, tra i testi c… - telodogratis : Open Arms, domani in aula ufficiali Guardia costiera e poliziotti - StraNotizie : Open Arms, domani in aula ufficiali Guardia costiera e poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open Arms, domani in aula ufficiali Guardia costiera e poliziotti Il dibattimento entra nel vivo, tra i testi citati anche l'attore Richard Gere Processo Open Arms, ufficiali della Guardia costiera ma anche poliziotti. Questi alcuni dei sei tesi che domani saranno chiamati a deporre nella seconda udienza del processo a carico dell'ex ministro dell'...

Palermo, Salvini lancia la sfida per Palazzo d'Orleans? Gli appuntamenti Domani il "capitano" sarà invece sul banco degli imputati del processo Open Arms. Ma secondo i bene informati il vero appuntamento da tenere d'occhio è quello di questa sera: una ...

Open Arms, il fondatore Camps: 'Salvare vite è obbligo, Salvini in mare con noi farebbe lo stesso' Repubblica TV Palermo, Salvini lancia la sfida per Palazzo d’Orleans? PALERMO – La rivoluzione non è un pranzo di gala. Figuriamoci una cena. Cresce l’attesa per l’arrivo di Matteo Salvini a Palermo. Oggi pomeriggio il leader della Lega è atteso nel capoluogo siciliano ...

Open Arms, domani in aula ufficiali Guardia costiera e poliziotti Processo Open Arms, ufficiali della Guardia costiera ma anche poliziotti. Questi alcuni dei sei tesi che domani saranno chiamati a deporre nella seconda udienza del processo a carico dell'ex ministro ...

Il dibattimento entra nel vivo, tra i testi citati anche l'attore Richard Gere Processo, ufficiali della Guardia costiera ma anche poliziotti. Questi alcuni dei sei tesi che domani saranno chiamati a deporre nella seconda udienza del processo a carico dell'ex ministro dell'...Gli appuntamenti Domani il "capitano" sarà invece sul banco degli imputati del processo. Ma secondo i bene informati il vero appuntamento da tenere d'occhio è quello di questa sera: una ...PALERMO – La rivoluzione non è un pranzo di gala. Figuriamoci una cena. Cresce l’attesa per l’arrivo di Matteo Salvini a Palermo. Oggi pomeriggio il leader della Lega è atteso nel capoluogo siciliano ...Processo Open Arms, ufficiali della Guardia costiera ma anche poliziotti. Questi alcuni dei sei tesi che domani saranno chiamati a deporre nella seconda udienza del processo a carico dell'ex ministro ...