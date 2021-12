Opel Vivaro-e leader europeo | crescita delle vendite nei mercati europei

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Buone notizie per, con fiduciosi bilanci e nuove positive prospettive nel mercato. Rapida e repentina ascesa, infatti,in Europa di veicoli commerciali leggeri (LCV), con una competizione nel settore ora decisamente più alta. Un incremento a dir poco significativo per la casa tedesca, con dati registrati nei primi 11 mesi del 2021 in ottimo margine di miglioramento rispetto all’anno precedente. Un aumento del 12,1% e circa 100.000 unità vendute, con contributo fondamentale dei risultati nei principali paesi. In chiaro risalto l’-e, prodotto con il marchio gemello Vauxhall. Nettaper il veicolo elettrico tra gennaio e ottobre, ora al vertice del segmento D econ una quota del ...

, con i modelli elettrici relativi a Corsa, Combo, Mokka,e Zafira, offre la ricarica rapida da 100 kW in corrente continua di serie ; e ciò indipendentemente dalla categoria del veicolo ...Citroën fornirà i furgoni e - Jumpy Hydrogen all'azienda energetica Suez, e i primi esemplari dell'- e Hydrogen saranno nelle mani del produttore di elettrodomestici Miele. I furgoni ...Nei prossimi mesi verrà avviato il processo di consegna dei primi veicoli commerciali per il Gruppo Stellantis. Si tratta di un particolare allestimento realizzato per Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert ...È un gradito ritorno alle origini, ma in chiave assolutamente contemporanea. Dopo il periodo di interregno in cui il van di formato intermedio di ...