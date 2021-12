Omicron | la Francia chiude i confini ai turisti britannici Dalla Spagna alla Grecia | così i Paesi si isolano per difendersi dalla variante

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Idell'Europa cercano di isolarsi. Una delle prime a farlo è stata l'Italia, che ha inasprito le misure per chi rientra dall'estero con quarantena per...

Advertising

Corriere : Omicron, la Francia chiude le frontiere ai turisti britannici. E la Regina cancella il pranzo di Natale - Corriere : Omicron, la Francia chiude le frontiere ai turisti britannici - Adnkronos : Variante #Omicron, stratta Francia su arrivi e partenze Gb. - MariCatell : RT @AlessandroCere7: Il virologo Bruno Canard direttore CNRS Francia fa notare che 'se la variante OMICRON si confermasse altamente trasmis… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????La #Francia inasprirà le condizioni d'ingresso sul suo territorio per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Francia

...nuova varianteche sta preoccupando tutti i governi. Del resto l'Italia non è la sola ad avere introdotto regole più restrittive, lo hanno fatto Irlanda e Portogallo (prima di noi),e ...Abbiamo solo applicato norme più restrittive perché stiamo cercando di arginare: siamo uno ... Chi ha avuto più stabilità è lacon un sistema semipresidenziale. È un fatto". È vero che a ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Stop da sabato ai viaggi non essenziali da e per il Regno Unito: è la Francia lâ??ultimo Paese europeo a varare una stretta per cercare di frenare i contagi e soprat ...A Bruxelles il premier conferma la linea scelta dall’Italia. «Omicron meno diffusa che in altri Stati. Dobbiamo mantener eil vantaggio» ...