Olimpiadi | Malagò | ' accordo su diritti Tv Pechino? Tifo per Rai | nel pacchetto c' è anche Parigi 2024'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Discovery-Rai? Sono il primoso per la Rai. Spero che si trovi una soluzione, sinceramente sarebbe molto triste se la Rai non trovasse l'". Lo ha detto un preoccupato Giovanni, presidente del Coni, a margine della Giunta di oggi, commentando la trattativa sulla vendita deitv delleinvernali di2022. "Fra quattro anni noi abbiamo ledi Milano-Cortina, sarebbe abbastanza incredibile se la Rai non trasmettessee ricordoche neldici sono leestive di. Facciamo il, ...