'Ogni periferia è a sé, ma a tutte servono biblioteche, impianti sportivi, scuole e case... (Di giovedì 16 dicembre 2021) Degrado sociale, mancanza di infrastrutture e servizi, migranti, poveri e delinquenza. Questo è lo stereotipo attaccato ai quartieri periferici delle grandi città. Come spesso accade, però, i luoghi ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Degrado sociale, mancanza di infrastrutture e servizi, migranti, poveri e delinquenza. Questo è lo stereotipo attaccato ai quartieri periferici delle grandi città. Come spesso accade, però, i luoghi ...

Advertising

qnazionale : “Ogni periferia è a sé, ma a tutte servono biblioteche, impianti sportivi, scuole e case popolari” - Luce_news : “Ogni periferia è a sé, ma a tutte servono biblioteche, impianti sportivi, scuole e case popolari”… - AFAntoAnt : RT @Retake_Roma: Ecco la prova che Retake non è solo ramazzare rifiuti. Retake puo essere anche ritrovarsi in un parcheggio di periferia a… - framazza4 : RT @Retake_Roma: Ecco la prova che Retake non è solo ramazzare rifiuti. Retake puo essere anche ritrovarsi in un parcheggio di periferia a… - Pow_Wow_Indian : @GuidoDeMartini @BdiBeppe @gielisTs Per non avere le piazze piene hanno: bloccato ogni tipo di trasporto non danno… -