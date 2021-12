Oggi partono le vaccinazione agli under 12 | Speranza | ' ' Vaccinerò i miei figli' '

Advertising

dariofrance : Partono oggi da Palazzo Barberini per Matera le prime due opere di “#100opere tornano a casa”, progetto @MiC_Italia… - globalistIT : - gazzettamantova : Oggi partono le vaccinazioni ai bambini e i primi solleciti ai prof no-vax Si comincia con tre sedi: Mantova Gonzag… - Alberto_Cirio : ???? VACCINI FASCIA 5-11 ANNI: OGGI 16 DICEMBRE PARTONO LE SOMMINISTRAZIONI Vaccinare i nostri bambini è importante… - ComuneZagarolo : ASL ROMA 5, VACCINAZIONE PEDIATRICA ANTI COVID-19 - LUOGHI E ORARI L'Asl Roma 5 comunica che da oggi, Giovedì 16 Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi partono

Gazzetta di Mantova

toccherà alle altre regioni, solo in Alto Adige e Valle d'Aosta si partirà dopo, rispettivamente il 18 e il 20 dicembre. 'Vaccinerò i miei figli', ha detto il ministro alla Salute Roberto ...in tutta Italia le vaccinazioni per i bambini di 5 - 11 anni. Intanto, in Italia, l'ultimo bollettino relativo a mercoledì 15 dicembre registra 23.195 nuovi casi in Italia e 129 morti. ...Il suo innesto, insieme a quelli di Vannucci e Saccenti, si è rivelato subito utilissimo. La partita col Chiesanuova in casa infatti è finita 2-0 e da lì Somigli e soci hanno cambiato passo. Tolto un ...“Mobilitazione sì, altro per ora no” assicura Mattei anche se per i sondaggisti “è questione di tempo”. Per il professore le richieste di mobilitazione sono tante, ma “un partito anti Green Pass non a ...