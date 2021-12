Oggi Consiglio europeo, i 27 divisi su rincari gas e riforma mercato energia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si svolge Oggi a Bruxelles, con inizio alle 10 del mattino, l'ultimo Consiglio europeo dell'anno, a cui parteciperà per l'Italia il presidente del Consiglio Mario Draghi. La discussione comincerà con il tradizionale intervento preliminare del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. I capi di Stato e di governo accoglieranno tre nuovi leader, i neo cancellieri tedesco, Olaf Scholz, e austriaco, Karl Nehammer, e la nuova premier svedese Magdalena Andersson, mentre partecipa per l'ultima volta il primo ministro uscente ceco, Andrej Babic. L'agenda del vertice prevede innanzitutto l'ormai usuale discussione sull'evoluzione della pandemia di Covid-19, poi la continuazione del dibattito sui prezzi ancora elevati sul mercato dell'energia, e quindi la questione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si svolgea Bruxelles, con inizio alle 10 del mattino, l'ultimodell'anno, a cui parteciperà per l'Italia il presidente delMario Draghi. La discussione comincerà con il tradizionale intervento preliminare del presidente del Parlamento, David Sassoli. I capi di Stato e di governo accoglieranno tre nuovi leader, i neo cancellieri tedesco, Olaf Scholz, e austriaco, Karl Nehammer, e la nuova premier svedese Magdalena Andersson, mentre partecipa per l'ultima volta il primo ministro uscente ceco, Andrej Babic. L'agenda del vertice prevede innanzitutto l'ormai usuale discussione sull'evoluzione della pandemia di Covid-19, poi la continuazione del dibattito sui prezzi ancora elevati suldell', e quindi la questione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - Agenzia_Ansa : Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super Green pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approva… - Tg3web : Scatta oggi l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuole e delle Forze dell'ordine. Chi non è in regola… - milan_risorto : Account troppo educato e gentile, mi dispiace se oggi ti ho attaccato ingiustamente, scusami??. Si vede che sei una… - PulcinoRossoner : RT @OGiannino: Calendario ricorda: oggi nel 1928 Gran Consiglio del fascismo diventa organo di livello costituzionale. Premessa per abolire… -