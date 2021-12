Offerta monstre del Toronto a Lorenzo Insigne: cifra e dettagli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Offerta monstre del Toronto a Lorenzo Insigne si tratta di circa 11 milioni di euro netti all’anno per i prossimi 3 anni L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021)delsi tratta di circa 11 milioni di euro netti all’anno per i prossimi 3 anni L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Diego31883 : RT @calciomercatoit: ? ESCLUSIVO | #Insigne: offerta monstre, ma #DeLaurentiis non molla. Le mosse del #Napoli per evitare l’addio ? ?? #CM… - calciomercatoit : ? ESCLUSIVO | #Insigne: offerta monstre, ma #DeLaurentiis non molla. Le mosse del #Napoli per evitare l’addio ? ??… - Winthor52778560 : @mikelelomb E se fosse perché c'è offerta monstre per Chiesa? - Baldo14603459 : RT @Cropy03_: Juventus offerta monstre per Vlahovic e la Fiorentina dice sì. Niente è un articolo che mi è passato ma manco apro per legger… - danielepressi : @Cropy03_ Offerta monstre con 'Juventus' come soggetto oggi è irricevibile -

Ultime Notizie dalla rete : Offerta monstre Insigne - Toronto, Cm.it: offerta monstre, triennale da 33mln! De Laurentiis si muove per evitare l'addio Ultime notizie sul futuro di Lorenzo Insigne e l'addio da Napoli . C'è l'offerta monstre del Toronto al calciatore del Napoli. Si moltiplicano le voci sul futuro di Lorenzo Insigne . Una trattativa, quella per il rinnovo di contratto con il Napoli che si manifesta come ...

ESCLUSIVO - Insigne: offerta monstre, ma De Laurentiis non molla Il club canadese, anche attraverso un intermediario italiano, ha fatto pervenire ad Insigne ed al suo procuratore un'offerta molto chiara: 20 milioni di dollari lordi a stagione, qualcosa come circa ...

ESCLUSIVO | Insigne: offerta monstre, ma De Laurentiis non molla CalcioMercato.it CMIT TV | Calciomercato Juventus, cessione Chiesa: arriva l’annuncio Si è parlato di un rapporto non propriamente idilliaco tra Chiesa e Allegri, ma sempre Camelio smentisce: “Il giocatore stima il tecnico, perché gli dice le cose in faccia”. Tra una possibile grande c ...

ESCLUSIVO | Insigne: offerta monstre, ma De Laurentiis non molla Calciomercato Napoli: pronta una mega offerta da 20 milioni netti a stagione per Insigne a Toronto. De Laurentiis prova il rilancio ...

Ultime notizie sul futuro di Lorenzo Insigne e l'addio da Napoli . C'è l'del Toronto al calciatore del Napoli. Si moltiplicano le voci sul futuro di Lorenzo Insigne . Una trattativa, quella per il rinnovo di contratto con il Napoli che si manifesta come ...Il club canadese, anche attraverso un intermediario italiano, ha fatto pervenire ad Insigne ed al suo procuratore un'molto chiara: 20 milioni di dollari lordi a stagione, qualcosa come circa ...Si è parlato di un rapporto non propriamente idilliaco tra Chiesa e Allegri, ma sempre Camelio smentisce: “Il giocatore stima il tecnico, perché gli dice le cose in faccia”. Tra una possibile grande c ...Calciomercato Napoli: pronta una mega offerta da 20 milioni netti a stagione per Insigne a Toronto. De Laurentiis prova il rilancio ...