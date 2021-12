Obbligo vaccinale: fino a 50mila i no vax che hanno preferito non prendere lo stipendio tra scuola e polizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il super Green pass ha segnato un'ulteriore stretta causata dalla nuova ondata Covid segnata dall'arrivo della variante Omicron. In seguito è arrivato anche l'Obbligo vaccinale al personale scolastico ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il super Green pass ha segnato un'ulteriore stretta causata dalla nuova ondata Covid segnata dall'arrivo della variante Omicron. In seguito è arrivato anche l'al personale scolastico ...

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani risponde al prof. no vax: 'L'obbligo vaccinale per alcune categorie di persone che h… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - NOTONLYMARSHALL : Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Disposizioni applicative. - - Gengiskan73 : Minchia che vergogna. Mai visto una roba simile -