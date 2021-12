Obbligo vaccinale, ecco gli irriducibili No Vax: fino a 50mila rischiano il posto tra scuola e polizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con l'introduzione dell'Obbligo vaccinale per agenti di polizia, militari e personale scolastico, sono partiti i primi inviti agli inadempienti a produrre entro 5 giorni la certificazione prevista. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con l'introduzione dell'per agenti di, militari e personale scolastico, sono partiti i primi inviti agli inadempienti a produrre entro 5 giorni la certificazione prevista. ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani risponde al prof. no vax: 'L'obbligo vaccinale per alcune categorie di persone che h… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - Cassuto3Cassuto : RT @FabioBresciaTwi: l'italiano che spera in cuor suo che non tocchino la propria categoria con l’obbligo vaccinale per poterla farla franc… - flaviotiravento : RT @scenarieconomic: AMtrak (ferrovie USA) ritira l’obbligo vaccinale per i dipendenti -