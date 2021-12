Obbligo vaccinale, Anief: “Continua la nostra battaglia per il diritto dei lavoratori” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Notificato il primo ricorso al Tar Lazio per migliaia di insegnanti e amministrativi per violazione di 12 articoli della Costituzione (1,2,3,13,21,32,35,37,51,77,81,97), tre regolamenti (726/04, 507/06, 679/16) una direttiva (78/2000) e quattro articoli (19, 20, 21, 42) del trattato di funzionamento dell’Europa”: queste le parole di Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief. Ora “si attende la risposta del presidente della terza sezione bis sulla richiesta di sospensione urgente in attesa della prima Camera di Consiglio utile”, ha concluso Pacifico. Anief ricorda che le adesioni al ricorso sono ancora aperte fino al 31 dicembre 2021. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Scuola Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Notificato il primo ricorso al Tar Lazio per migliaia di insegnanti e amministrativi per violazione di 12 articoli della Costituzione (1,2,3,13,21,32,35,37,51,77,81,97), tre regolamenti (726/04, 507/06, 679/16) una direttiva (78/2000) e quattro articoli (19, 20, 21, 42) del trattato di funzionamento dell’Europa”: queste le parole di Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato. Ora “si attende la risposta del presidente della terza sezione bis sulla richiesta di sospensione urgente in attesa della prima Camera di Consiglio utile”, ha concluso Pacifico.ricorda che le adesioni al ricorso sono ancora aperte fino al 31 dicembre 2021. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Scuola

