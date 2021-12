Nuovo record della quarta ondata: 26.109 nuovi positivi e 123 morti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia accertati 26.109 nuovi positivi e registrati 123 decessi. Un Nuovo record della quarta ondata contro i 23.195 casi di ieri. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati sono 718.281, 84mila più di ieri, e il tasso di positività rimane stabile al 3,6%. I morti ieri erano stati 129, per un totale di 135.301 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ma sono in aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 47 unità (ieri +7) con ben 101 ingressi del giorno, e arrivano a 917, mentre i ricoveri ordinari sono 29 in più (ieri +146), 7.338 in tutto. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il bollettino diramato dal MinisteroSalute, nelle ultime 24 ore in Italia accertati 26.109e registrati 123 decessi. Uncontro i 23.195 casi di ieri. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati sono 718.281, 84mila più di ieri, e il tasso dità rimane stabile al 3,6%. Iieri erano stati 129, per un totale di 135.301 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ma sono in aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 47 unità (ieri +7) con ben 101 ingressi del giorno, e arrivano a 917, mentre i ricoveri ordinari sono 29 in più (ieri +146), 7.338 in tutto.

