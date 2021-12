Nuovo ospedale del Golfo di Formia: ecco il bando e il progetto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo la visita del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’Assessore regionale Alessio D’Amato avvenuta il 4 novembre, in cui è stato presentato lo studio di fattibilità, la Asl di Latina fa partire ora la gara per la progettazione esecutiva del Nuovo ospedale del Golfo di Formia. Nuovo ospedale del Golfo di Formia Mantenendo l’impegno primariamente assunto, il Direttore Generale Silvia Cavalli ha dato l’avvio al bando europeo per la selezione dei professionisti che predisporranno il progetto definitivo ed esecutivo. Incluse le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, l’ importo complessivo dei costi di progettazione sarà di circa 3 milioni di euro, mentre per la realizzazione complessiva sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo la visita del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’Assessore regionale Alessio D’Amato avvenuta il 4 novembre, in cui è stato presentato lo studio di fattibilità, la Asl di Latina fa partire ora la gara per la progettazione esecutiva deldeldideldiMantenendo l’impegno primariamente assunto, il Direttore Generale Silvia Cavalli ha dato l’avvio aleuropeo per la selezione dei professionisti che predisporranno ildefinitivo ed esecutivo. Incluse le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, l’ importo complessivo dei costi di progettazione sarà di circa 3 milioni di euro, mentre per la realizzazione complessiva sono stati ...

