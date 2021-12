Nuoto, Thomas Ceccon: “Ho migliorato il mio personale, sono felicissimo dell’argento con la staffetta” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gioie e dolori. Nella prima giornata dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta Thomas Ceccon ha provato queste sensazioni. Nelle semifinali dei 100 dorso uomini l’azzurro è stato il primo degli esclusi, nuotando il crono di 50.22 e poco fortunato dall’essere preceduto di un solo centesimo dal rumeno Robert Glinta (50.21), ultimo ad atleta ad aver staccato il biglietto per l’atto conclusivo. “Può succedere di restare escluso dalla finale per pochissimo, ma sono contento perché ho migliorato di due centesimi il mio personale“, le parole a caldo del veneto che l’ha presa con filosofia (fonte: FIN). Semifinali, invece, che hanno visto Lorenzo Mora entrare nella top-8 con il tempo di 49.99 (quinto nell’overall e personal best). Il giovane classe 2001 ha saputo rifarsi poi nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gioie e dolori. Nella prima giornata dei Mondiali 2021 diin vasca cortaha provato queste sensazioni. Nelle semifinali dei 100 dorso uomini l’azzurro è stato il primo degli esclusi, nuotando il crono di 50.22 e poco fortunato dall’essere preceduto di un solo centesimo dal rumeno Robert Glinta (50.21), ultimo ad atleta ad aver staccato il biglietto per l’atto conclusivo. “Può succedere di restare escluso dalla finale per pochissimo, macontento perché hodi due centesimi il mio“, le parole a caldo del veneto che l’ha presa con filosofia (fonte: FIN). Semifinali, invece, che hanno visto Lorenzo Mora entrare nella top-8 con il tempo di 49.99 (quinto nell’overall e personal best). Il giovane classe 2001 ha saputo rifarsi poi nella ...

