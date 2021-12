Nuoto | Mondiali vasca corta | Razzetti oro nei 200 farfalla

Advertising

Sport_Fair : Alberto #Razzetti show! L'Italia parte col botto Fantastico oro ai #FINAAbuDhabi2021 - Frat_Olimpica : #nuoto UN RAZZO D'ORO apre i Mondiali in Vasca Corta! Alberto #Razzetti è strepitoso nei 200 Farfalla e sbaraglia l… - zazoomblog : Nuoto Mondiali vasca corta: Benedetta Pilato in finale nei 50 rana col quarto tempo - #Nuoto #Mondiali #vasca… - OA_Sport : Lorenzo Mora si giocherà una medaglia nella finale dei 100 dorso di domani, Thomas Ceccon fuori di un soffio - agatasun : RT @ellade1: Mondiali nuoto vasca corta: @antonio_d02 si prende il bronzo nei 400 stile libero - 3:36.83 - polverizzando il record svizzero… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Mondiali

Pronti, via. Aidi vasca corta a Dubai l'Italia comincia la prima sessione di finali con un grande rimpianto. Un gran progresso, il terzo tempo italiano di sempre ma la medaglia è solo di legno. Il bronzo ...... Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 diin vasca corta ad Abu Dhabi RISULTATI E CLASSIFICA BATTERIE ...L'Italia si può fregiare di un'altra finale ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento all'Etihad Arena di Abu Dhabi. Lorenzo Mora si prende di forza la finale nei 100 dorso con il qu ...Sta per chiudersi il 2021. Il bilancio per il nostro sport non è mai stato così positivo. Sopra ogni aspettativa. Gli atleti azzurri hanno portato in alto il Tricolore in quasi ogni disciplina. Facend ...