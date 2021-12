Nuoto | Mondiali vasca corta Nicolò Martinenghi | “Dovrei avere energie | domani ci divertiamo di sicuro”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva la finale nei 100 rana perneiindi scena ad Abu Dhabi. Il nuotatore varesino strappa il pass per l’ultimo atto dipomeriggio grazie al quinto tempo assoluto fatto registrare durante la seconda semifinale. Un 56.81 dietro all’olandese Arno Kamminga (56.41) e all’americano Nic Fink (56.48) che può però ingannare:, dopo una discreta partenza, è stato imperfetto in due virate, in quella dei 25 metri e soprattutto quella ai 75 metri, che gli ha fatto perdere molto tempo; dopo quell’errore, l’impressione è stata quella che l’atleta varesino abbia amministrato le proprie. Ed è lo stessoa confermare questa impressione nelle interviste post gara rilasciate ...

di Redazione Sport Abu Dhabi, primo italiano sul podio. Il commento del giovane atleta ligure: "Campione del mondo suona bene" Primo oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Alberto Razzetti ha trionfato nei 200 farfalla con il tempo di 1'49'06, nuovo record italiano. Argento allo svizzero Noe Ponti, bronzo al sudafricano Chad Le Clos. Ottime notizie da Abu Dhabi, nella prima giornata dei Campionati Mondiali in vasca corta: Alberto Razzetti vince i 200 farfalla con il tempo di 1'49'06, firmando il nuovo record italiano. Alle sue spalle lo svizzero Noé Ponti (1'49'81) e il sudafricano Chad Le Clos. Arriva la finale nei 100 rana per Nicolò Martinenghi nei Mondiali in vasca corta di scena ad Abu Dhabi. Il nuotatore varesino strappa il pass per l'ultimo atto di domani pomeriggio grazie al quinto tempo assoluto. Ci ha provato Ilaria Cusinato nella Finale dei 400 misti donne dei Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta, di scena ad Abu Dhabi (UAE). La veneta si presentava sui blocchetti di partenza, in corsia 4, ...