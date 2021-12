Nuoto, Mondiali vasca corta: Lorenzo Mora ottimo terzo tempo nelle batterie dei 100 dorso. 11° Thomas Ceccon, entrambi in semifinale (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia fa 2/2 nelle batterie dei 100 dorso dei Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Oltre a Thomas Ceccon, che entra in semifinale con l’11° tempo (51?01), c’è infatti anche Lorenzo Mora, la cui prestazione è di ottimo livello: terza prestazione assoluta. 50?40 per il ventitreenne di Carpi, che è autore di un’ottima sesta batteria, nella quale tiene molto bene testa all’americano Shaine Casas, con il quale finisce per condividere il tempo che lo pone al comando della stessa davanti al russo (che gareggia per la sua Federazione) Kliment Koleshnikov. Un pochino meno incisiva la prova di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia fa 2/2dei 100deiinin corso di svolgimento ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Oltre a, che entra incon l’11°(51?01), c’è infatti anche, la cui prestazione è dilivello: terza prestazione assoluta. 50?40 per il ventitreenne di Carpi, che è autore di un’ottima sesta batteria, nella quale tiene molto bene testa all’americano Shaine Casas, con il quale finisce per condividere ilche lo pone al comando della stessa davanti al russo (che gareggia per la sua Federazione) Kliment Koleshnikov. Un pochino meno incisiva la prova di ...

